Un joven conocido como “El Fercho” terminó detenido por policías estatales en la comunidad de Norias de Paso Hondo, en Aguascalientes, luego de que fue sorprendido circulando en una motocicleta con reporte de robo y se descubrió que también era buscado por la justicia.

La captura ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a un motociclista que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas.

Ante su comportamiento, los uniformados le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. El sujeto se identificó como Fernando “N”, alias “El Fercho”, de 21 años, quien conducía una motocicleta Italika de color negro.

Al consultar sus datos en el Sistema Plataforma México, los policías descubrieron que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado, emitida en junio de 2026 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Además, al verificar la información de la motocicleta, confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente en la entidad.

Las autoridades también investigan la posibilidad de que el detenido esté relacionado con otros robos de motocicletas, aunque hasta el momento no se ha confirmado su participación en esos hechos.

Finalmente, “El Fercho” fue trasladado junto con la unidad recuperada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial.