Una motocicleta robada durante la mañana en el fraccionamiento Gómez Portugal fue recuperada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en calles del fraccionamiento Volcanes.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Popocatépetl, donde uniformados del Destacamento Morelos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una motocicleta Italika FT 125, modelo 2026, en color negro, que se encontraba mal estacionada.

Los agentes verificaron los datos de la unidad y confirmaron que estaba relacionada con una carpeta de investigación por robo, por lo que procedieron a asegurarla.

La motocicleta quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia encargada de dar seguimiento a las investigaciones y realizar los trámites para su devolución al propietario.