José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: ‘Isaias’ se fortaleció a categoría 3 en Golfo de México, con vientos sostenidos de más de 190 km/h, según el Servicio de Meteorología de EU.

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología estadounidense, el meteoro se prevé impacte en los límites de Alabama y Florida el sábado.

«‘Isaias’ se convierte en un huracán mayor. Los datos de una aeronave cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a 120 millas por hora. ‘Isaias’ es ahora un huracán de categoría 3 en la Escala de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson», señaló.