Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Si bien el monto por reparto de utilidades que otorgarán las empresas en mayo se incrementará, abogados laborales no creen que se alcancen los 100 mil millones de pesos más que espera la Secretaría del Trabajo.

«Creo que no (se alcanzará) porque venimos saliendo de la pandemia, muchas empresas la tienen muy difícil y a lo mejor en años subsecuentes mejorará, pero venimos de una crisis económica.

«Aquellas compañías que no tenían trabajadores y apenas están recibiéndolos este año pueden usar el criterio de nueva creación y pagarán utilidades hasta el siguiente ejercicio fiscal», comentó Ricardo Martínez, abogado laboral.

Además, muchas empresas que reconocieron a empleados que estaban subcontratados se podrán acoger al concepto de nueva creación, agregó.

Jorge Sales, abogado de Littler, consideró que hay cierta confusión entre las empresas sobre cómo calcular las utilidades, aunque la mayoría está dispuesta a cumplir.

Coincidió en que algunas firmas no reportarán utilidades por la situación económica que dejó la pandemia.

«Hay que recordar que es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) del año pasado y aunque hay empresas que generaron fiscalmente, sus flujos no son tan buenos por el mal año de la pandemia. Esas empresas buscan alternativas que tienen cierto riesgo.

«La PTU tiene tratamiento fiscal distinto al de un bono y lo que se paga fiscalmente también», aseguró.

Para la Secretaría del Trabajo (STPS), el impacto positivo de la desaparición de la figura de subcontratación se empezará a reflejar cuando empresas y patrones realicen el reparto de utilidades, entre mayo y julio próximos.

Esto se debe a que los empleados que estaban subcontratados y fueron reconocidos por sus patrones recibirán por primera vez este beneficio.

La STPS espera que los trabajadores reciban en promedio una utilidad de 57 días de salario, que equivale a 18 mil 557 pesos, 2.59 veces mayor a lo que reciben actualmente.

Con ello, se espera incrementar en 100 mil millones de pesos el reparto de utilidades con respecto a la situación actual.

Según el Artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales:

Por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días laborados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios.

Y en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado en el año.

Se deberá pagar a los trabajadores 10 por ciento de las utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el marco legal vigente.

Cuando el monto a pagar sea superior a tres meses del salario del trabajador, se establecen los 90 días de sueldo como límite máximo de pago del PTU, salvo que el promedio en los últimos tres años sea superior a esa cifra.

