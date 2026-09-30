Una oficial de la Policía Municipal resultó lesionada y un automovilista terminó a disposición del Ministerio Público luego de un choque registrado sobre boulevard Luis Donaldo Colosio, a la altura de la calle San Julián, en Jardines de la Concepción I.

En el percance estuvieron involucrados un Chevrolet blanco y una unidad policial, ambos con daños tras el impacto. Policías viales que atendieron el reporte auxiliaron a la oficial lesionada, quien posteriormente fue trasladada a la Clínica 1 del IMSS en código verde.

Según las primeras indagatorias, apoyadas en cámaras de videovigilancia y versiones de testigos, el Chevrolet se habría incorporado a los carriles centrales a exceso de velocidad y sin la debida precaución. La maniobra habría sido realizada desde el carril lateral izquierdo, provocando el choque contra la unidad oficial.

El automóvil particular era conducido por Alexis “N”, de 32 años, quien fue asegurado por los policías y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El conductor quedó a disposición del agente del Ministerio Público por las lesiones ocasionadas a la oficial y los daños materiales derivados del accidente. La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.