CDMX. -La mansión de Will Smith y Jada Pinkett Smith, ubicada en Calabasas, California, y valuada en 42 millones de dólares, sufrió un incendio la madrugada de ayer, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con Page Six, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 alrededor de la medianoche del domingo para alertar sobre el fuego en la residencia ubicada en Cold Canyon Road, por lo que varios vehículos acudieron al lugar hasta conseguir extinguir las llamas.

Según la información, las llamas se originaron en un cobertizo de mantenimiento dentro de la propiedad.

«Nadie resultó herido. El incendio fue accidental», confirmó un portavoz de la comisaría de Malibu/Lost Hills al medio estadounidense, que también difundió imágenes de los equipos de emergencia ingresando a la propiedad, mientras columnas de humo se elevaban sobre la residencia.

Hasta el momento, el representante del ganador del Óscar no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido, mientras que las autoridades tampoco han detallado la magnitud de los daños materiales.

Esta no es la primera ocasión en que la propiedad del protagonista de Hombres de Negro enfrenta una emergencia de este tipo, pues en septiembre de 2021 se registró otro incendio en el sótano de la residencia, que posteriormente tuvo que ser renovada.

Smith adquirió el terreno de su mansión en 2003 y concluyó la construcción en 2010, dando forma a una residencia de seis habitaciones y 13 baños que llegó a ponerse a la venta por 42 millones de dólares en 2011, aunque finalmente la pareja decidió conservarla.