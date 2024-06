Gelmin Omar González Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Aunque Claudia Sheinbaum señaló el jueves que aún no está definida la aprobación de las iniciativas propuestas por el Presidente, ayer Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma al Poder Judicial sí se aprobará en este sexenio.

A pesar de la respuesta negativa en la Bolsa de Valores y la pérdida de terreno del Peso frente al dólar, AMLO advirtió que los cambios para que jueces, ministros y magistrados se sometan a las urnas se consumarán en septiembre, su último mes del sexenio.

López Obrador dijo que las reformas pasarán con el voto de la mayoría calificada que Morena y sus aliados consiguieron en las elecciones del pasado 2 de junio.

Esto, después de que Sheinbaum, la virtual Presidenta electa, afirmó que aún no hay un proceso definido para sacar adelante el paquete de iniciativas que está en la Cámara de Diputados.

AMLO pidió que dé inicio la discusión de la reforma al Poder Judicial y descartó que pueda dificultar la transición a la futura Presidenta.

-¿Podría salir la reforma en este Gobierno?, se le preguntó.

«Sí, sí, sí, porque ya debería de empezar a hablarse», respondió.

«Y un consejo a los promotores del nerviosismo», añadió, «porque no es mano invisible del mercado: que le piensen, porque es conveniente para el País, que no olviden que si les ha ido bien a ellos es porque no hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria».

-Pero, ¿sacar la reforma a cualquier costo? ¿Mantener el nerviosismo en los mercados puede generar un impacto?

«Es que la justicia está por encima de los mercados», sostuvo.

«O sea», agregó, «es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. O sea, son cosas de definición. Además, la gente quiere eso».

-¿Y esto no podría afectar la transición para Claudia Sheinbaum?

«No, ¿por qué? Si ella, según tengo entendido, lo planteó en su campaña. ¿O no lo planteó?».

Advirtió que el impulso de las reformas, contempladas en el paquete que envió al Congreso el 5 de febrero, es un mandato de las urnas.

«El pueblo quiere cambios, eso fue lo que manifestó el domingo», afirmó.

«Se alarman los que se sentían dueños de México: ‘¡cómo se va a reformar el Poder Judicial! ¿Y mis jueces y mis magistrados y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis transas?

«¿A qué le tienen miedo?», cuestionó.

«¿A que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? El que nada debe, nada teme».

En este contexto, dijo que fracasó cuando dejó en manos de los juzgadores la posibilidad de limpiar al Poder Judicial.