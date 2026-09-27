Un automóvil terminó contra un inmueble durante la madrugada del domingo, luego de que su conductor perdió el control cuando circulaba por avenida Convención Poniente, a la altura de la colonia San Marcos. El saldo fue de una mujer lesionada y un hombre detenido.

El percance ocurrió alrededor de las 03:35 horas, casi en el cruce con la calle Aquiles Elorduy. Gustavo “N”, de 45 años, conducía un Chevrolet sedán color dorado, con placas de Colorado, de sur a norte por el carril central derecho.

De acuerdo con la Policía Vial, el automovilista no respetó el límite de velocidad y perdió el control hacia su derecha, por lo que la parte frontal del vehículo se estrelló contra un inmueble.

La fuerza del impacto provocó que el Chevrolet girara hacia la izquierda y avanzara en reversa hasta quedar atravesado sobre la avenida, en el carril central izquierdo y con el frente orientado hacia el suroriente.

Como acompañante viajaba Maricela, de 38 años, quien fue atendida por paramédicos y trasladada en código amarillo a la Clínica 1 del IMSS.

Gustavo “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público en turno. El automóvil también quedó bajo resguardo de la autoridad para las diligencias correspondientes.