Previo al encuentro de Necaxa ante Atlas del próximo domingo, Diber Cambindo, el nuevo delantero de Necaxa, habló con los medios de comunicación. «Estoy muy contento con el maravilloso grupo que hay ahora, esperando que se sumen otros compañeros. Me siento tranquilo; me he estado preparando muy bien. Quiero estar a la altura y aportar con goles, pues para eso me trajeron», inició diciendo el ariete colombiano.

«Vengo aquí como el profesional que soy, para dar lo mejor de mí. Obviamente, cuando llegué a la liga, me costó un poco. Ahora, en otro torneo, espero dar mejores resultados. Desde el primer día que llegué, lo que me llamó la atención fue la unión que hay entre todos. Nadie reprocha nada a nadie; los directivos están haciendo lo mejor posible para sumar refuerzos. Creo que podemos hacer grandes cosas», reveló Cambindo sobre su nueva aventura con los Rayos.

Al ser cuestionado sobre la presión en Necaxa debido al mal año que tuvieron en 2023, Cambindo aceptó que existe presión, pero aseguró que todo el plantel es profesional y enfrentará el torneo con el hambre de lograr mejores resultados.

Por otro lado, el colombiano comparó las diferencias entre vivir en Ciudad de México y jugar para Cruz Azul, con estar en Aguascalientes con Necaxa. «Hay muchas diferencias. Aquí priorizan jugar con dos delanteros al frente. El entrenador me ha recibido muy bien. Estamos haciendo las cosas lo mejor posible; me están exigiendo mucho y para eso me trajeron. He conocido mucho de la ciudad; se siente la tranquilidad que uno siempre quiere. El club necesita títulos y momentos de alegría, entonces espero aportar para que la institución salga adelante y lograr los objetivos personales y grupales que nos hemos propuesto para esta temporada», comentó. «La diferencia es notable; la Ciudad de México es un caos. Aquí la vida es más tranquila, más pausada, más lenta. Allá es muy agitada en todos los ámbitos», confesó Cambindo.

«Espero poder competir por el torneo, luchar en la tabla de goleadores, es lo que estoy buscando en este torneo. Con todos los compañeros me he sentido muy bien», aseguró el delantero sobre sus metas para esta temporada. Finalmente, Cambindo habló sobre el próximo rival, Atlas, y lo que Necaxa está preparando para su debut. «Es un equipo bastante difícil. Creo que la posición en la que terminaron no refleja lo bien que jugaron. Es un gran equipo; estamos preparando cada detalle, ya que tienen jugadores muy importantes. Esperamos que el domingo podamos hacer una buena presentación y que sea un gran debut para todos», concluyó.