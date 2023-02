Se hicieron JLo y Affleck tatuajes en San Valentín

CDMX.- La cantante Jennifer Lopez compartió en su cuenta de Instagram que se realizó un tatuaje con su pareja Ben Affleck, con la finalidad de reafirmar su compromiso.

El tatuaje de la intérprete de «On the Floor» es un infinito con una flecha, y al centro aparece el nombre de ambos. JLo escogió pintarse en la esquina de su abdomen.

Ben Affleck prefirió hacerse el tatuaje en el brazo, son dos flechas entrelazadas y vienen las iniciales de la pareja.

Jennifer Lopez escribió que pronto se revelarán más detalles sobre el significado y la importancia de estos tatuajes.

«Compromiso: feliz día de San Valentín, mi amor», pronto más detalles de nuestro día en On The Jlo», escribió. (Staff/Agencia Reforma)