Aunque hayan pasado las fiestas navideñas, tiempo que los comerciantes esperaban para tener recuperación por las pérdidas en el transcurso del año, insistirán ante las autoridades municipales sobre la urgente necesidad de regular al comercio informal tanto en el primer cuadro como en el resto de la ciudad, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Humberto Martínez Guerra.

En reiterados tiempos se ha pedido a las autoridades municipales particularmente que haya más control sobre los comerciantes, pues lo ocurrido durante estos meses de pandemia dejó de manifiesto la poca regulación que se tiene sobre quienes, justificando su necesidad de trabajo y llevar el sustento a su casa, se instalan sin cumplir los permisos respectivos.

Se fue el año y los tiempos de recuperación de inversiones no se dieron, sin embargo, la licencia para permanecer abiertos con limitaciones en el ingreso de clientes a los establecimientos, permitió que algunos pudieran tener ventas y por ende ingresos, “hay que recordar que los comerciantes también son clientes y habiendo circulante hay economía”.

Insistió que el sector comercio pide “piso parejo” para todos los comerciantes, para los establecidos, semifijos e inclusive ambulantes, pero que también a éstos se les haga respetar los espacios y que si quieren ser competencia, la ejerzan sin deslealtad y en espacios propios para ellos.

Máxime ahora en que se requiere tener espacios más amplios para que la gente pueda guardar su distancia y prevenir contagios de COVID, lo que deja en claro que tanto en la vía pública como en establecimientos, el comercio debe ser mejor regulado, no sólo por economía, sino también por salud.

Ante esto es que la Canaco no cesará en su petición para que las autoridades no sólo tengan identificadas las zonas con más contagios en esta pandemia, y las características del lugar, como ha sido hasta ahora la parte oriente de la ciudad, donde además de abundar las fiestas y reuniones con aglomeración de personas, también hay mucho comercio informal y no regulado.