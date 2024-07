Se hace Galilea Montijo retoques en Barcelona

Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Las dos semanas de vacaciones en las que pudo disfrutar de Barcelona, España, Galilea Montijo se dio tiempo no sólo para romancear y turistear con su novio Isaac Moreno si no hasta para hacerse unos arreglitos estéticos.

Dicen que el amor y el dinero se notan, y la conductora de 51 años luce feliz y enamorada de su galán de 41, a quien ya presume incluso en sus redes sociales.

La conductora de Hoy se dio una escapada a principios de mes hasta el Viejo Continente para gozar a plenitud de su amor con el modelo español, originario de Santa Cruz de Tenerife, con quien tiene un año de relación.

Además de disfrutar de la gastronomía catalana, la conductora tapatía aprovechó para hacer shopping y, de acuerdo a los paparazzi que la siguieron, también se hizo unos retoques estéticos.

Abrazos, besos y arrumacos sobraron entre la pareja que se ve contenta, pues no es la primera vez que vacacionan juntos, ya antes han compartido sus paseos por Ibiza, Madrid, Rivera Maya y Bali.

El español también ha acompañado a su novia a sus viajes de trabajo, como a Las Vegas a donde fue a conducir una entrega de premios, y a Río de Janeiro.

Llamó la atención ver a Galilea durante sus paseos por Barcelona con una pañoleta en la cabeza, pues no se sabe si fue un tema de look o para cubrir algún «arreglito».