Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo pintaba para que, tras días de jaloneos entre partidos y consejeros, el Consejo General del INE concretara la obligación de los partidos de garantizar mujeres en al menos 5 de las 9 candidaturas a las Gubernaturas que se renovarán en el 2024.

A lo largo de tres horas de sesión, 10 de los 11 consejeros se pronunciaron a favor. Sin embargo, la confusión llegó al momento de votar, y la propuesta fue rechazada 6 a 5 votos.

El lío comenzó al momento de definir la forma de la votación. Algunos pidieron excluir apartados para votar en lo particular, así como un engrose para la fundamentación del acuerdo, y con ello evitar que el Tribunal Electoral lo revocara.

Sin embargo, al votar en lo general el resultados fue 6 votos en contra del proyecto y 5 a favor.

Por reglamento, la votación ya no pudo repetirse.

«Ya no aprobamos el proyecto», dijo sorprendida la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

El Uuc-Kib Espadas, quien fue el único consejero en contra de la cuota de candidaturas, soltó en tono irónico: «Si el proyecto no fue aprobado, no hay que modificar. El proyecto fue desechado, me da mucha pena».

Enojada, su compañera, Dania Ravel tronó contra Taddei: «Esto es una chicanada».

«Lo único que le voy a pedir, consejera, es que seamos respetuosas, aquí no hay chicanada», reviró la presidenta del INE.

Anoche los consejeros buscaban enmendar el error y aprobar en una nueva sesión para hoy viernes un nuevo proyecto.