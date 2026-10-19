Se habría llevado media casa y hasta el coche

Un hombre identificado como Jorge “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en un robo a casa habitación cometido en el fraccionamiento Australis, en la ciudad de Aguascalientes, donde además de llevarse diversos objetos de valor, habría escapado a bordo del automóvil de la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, cuando el señalado presuntamente ingresó sin autorización al domicilio y se apoderó de una computadora portátil, una televisión, una tableta electrónica, un reloj, joyas, artículos de belleza y otros objetos.

Entre lo robado también figuraba una carpeta con documentos de un vehículo, incluidas facturas, comprobantes de pago y registros de servicios mecánicos.

Sin embargo, el presunto delincuente no se habría conformado con saquear la vivienda, pues también se apoderó de un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado junto al inmueble, en el cual habría escapado.

Tras la denuncia, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a Jorge “N” como probable responsable y posteriormente detenerlo mediante una orden de aprehensión.

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público presentó los datos de prueba y una jueza de Control resolvió vincularlo a proceso por el delito de robo calificado.

Además, le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que permanecerá tras las rejas mientras continúan las investigaciones, para cuyo cierre se estableció un plazo de dos meses.