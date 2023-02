Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tronó ayer contra Martha Bárcena luego de que la ex Embajadora afirmó en una entrevista que el Canciller negoció las políticas de expulsión de Estados Unidos en secreto.

Durante la conferencia matutina, Ebrard rechazó dicho señalamiento y aseguró que Bárcena no sólo se ha dedicado a calumniarlo desde que salió del Gobierno de la 4T, sino que ha mostrado ingratitud con la Administración y le tiene a él un «rencor obsesivo».

«Es el día del amor y la amistad, así que voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex Embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo», sostuvo.

En una entrevista para Univisión, Bárcena declaró que el Canciller aceptó un acuerdo que daría paso al polémico programa «Quédate en México» y le pidió al Gobierno estadounidense mantenerlo en secreto.

Ebrard argumentó que lo dicho por Bárcena es «simple y llanamente falso», pues si bien el objetivo estratégico y fundamental de EU era imponer el denominado «Tercer País Seguro» a través de la imposición de aranceles, México no lo permitió.

Afirmó que, de no haberle compartido toda la información al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las intenciones de EU y las tensas negociaciones con la Casa Blanca, actualmente no sería Canciller.

«La instrucción principal, primordial, lo que teníamos que lograr a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea, es que México no tuviese que firmar el ‘Tercer País Seguro’ y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles», indicó.

«Y de todos y cada uno de los pasos que hubo, incluyendo cuando estuvimos en el Departamento de Estado, (…) salía a informarle al Presidente. Nunca hubo una decisión o acción que tomara ocultándole información. No sería Canciller ahorita».