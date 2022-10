Se ha dañado la función notarial

La asignación de más notarías debe considerar nuevos aspectos de desempeño y criterios medibles que vayan más allá del tamaño de la población, consideró el abogado Jesús Eduardo Martín Jáuregui.

Advirtió que la imagen de la función notarial se ha visto dañada en los últimos dos sexenios, a raíz de la toma de acuerdos para elevar los aranceles y posteriormente la asignación de más notarías.

Cuestionó que el ex gobernador del Estado incluyó en su plan de gobierno la modificación a la Ley del Notariado, algo que nunca se cumplió, y terminó actuando de manera contradictoria a lo que ofreció en su campaña.

“Este asunto se agravó cuando el Colegio de Notarios aceptó modificaciones a la Ley del Notariado a cambio de subir los aranceles, con un acuerdo que fue incorrecto, y a raíz de esto se amplió el número de notarios”, afirmó Martín Jáuregui.

Los parámetros para la asignación de nuevos fíats debe estar en función del trabajo del notario, del número de operaciones, y de las necesidades de la población, y no como una medida cuantitativa del crecimiento poblacional, argumentó.

Precisó que sería importante una revisión exhaustiva del desempeño real de los actos jurídicos en el estado, al advertir que hay notarías que se han convertido en fábricas de escrituras, que naturalmente no podría hacer un notario por sí solo.

Hay nuevos notarios que no tienen experiencia jurídica y mucho menos notarial, en estos términos de ley deberían haber acreditado estos conocimientos, para poder confiar en que se realicen procedimientos de fe notarial que resulten certeros, lamentó.