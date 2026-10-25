Tras permanecer prófugo en Estados Unidos, donde fue localizado y detenido por agentes migratorios, Christian “N” terminó tras las rejas en Aguascalientes, acusado de haber violado a una adolescente en noviembre de 2022.

El sujeto fue capturado en Texas por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Posteriormente, fue trasladado a México y asegurado por agentes de investigación criminal.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió después de que la víctima acudió a Villa Hidalgo para comprar ropa. En ese lugar se encontró con Christian y una familiar de este, quienes se ofrecieron a llevarla de regreso a su domicilio.

La adolescente aceptó porque conocía a ambos, pues pertenecían a la misma comunidad.

Durante el recorrido, el individuo dejó a su familiar en la comunidad El Taray y después llevó a la menor a su propia vivienda, bajo el argumento de que necesitaba recoger algunos objetos.

Fue en ese inmueble donde presuntamente utilizó la fuerza física para someterla y agredirla sexualmente.

Tiempo después, la madre de la adolescente comenzó a notar cambios en su comportamiento, pues se aislaba y evitaba convivir con otras personas. Finalmente, la menor le contó lo sucedido y ambas acudieron a presentar la denuncia.

La Fiscalía reunió testimonios y dictámenes periciales de psicología y medicina forense, mientras que las investigaciones permitieron establecer que el sospechoso había escapado a Texas.

Tras su captura y traslado a México, Christian “N” compareció ante un juez de Control, quien lo vinculó a proceso por el delito de violación y le impuso prisión preventiva justificada.

Además, estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.