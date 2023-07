El domingo pasado falleció Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años de edad. Él nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933 -dentro de once días cumpliría 90 años-. Sus padres fueron profesores. Su madre, de educación primaria y su padre de educación física. En el jardín de niños coincidió con Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas. En 1955 se graduó de abogado por la UNAM y en 1958 obtuvo el grado de doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la universidad de París.

Porfirio también hizo estudios de postgrado en la Academia Interamericana Americana de Derecho Comparado e Internacional de Cuba. Como académico dio clases en su alma mater, la Universidad de Toulouse, Francia; la Escuela Normal Superior; El Colegio de México; el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París y en la Universidad de Oxford. Además de ser consejero académico de la universidad Cándido Méndez de Brasil.

Como secretario del Trabajo y Previsión Social entre 1972 y 1975 creó el centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero. Además, fue integrante de la junta de gobierno del Fondo de Cultura Económica; presidente del Fondo para las Ideas Revolucionarias de México; secretario de Educación Pública; presidente de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica; miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco y asesor para asuntos especiales de la Presidencia de la República.

En el ámbito internacional fue representante permanente de México ante la ONU, presidente de su consejo de seguridad; vicepresidente del Comité Planetario para negociaciones económicas mundiales y tanto fundador como presidente también del grupo de los 77, que era un bloque de países en vías de desarrollo, organizado como contrapeso a Estados Unidos en el conglomerado multinacional.

En 1987 Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese entonces era gobernador de Michoacán, fueron los rostros más visibles de la Corriente Democratizadora del PRI. Pero tuvieron una ruptura con el partido que los llevó a crear el Partido de la Revolución Democrática -PRD-. Para el año 2000 el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana -PARM- designó a Muñoz Ledo como su candidato a presidente de la República, encomienda que rechazó a los pocos meses para incorporarse al equipo del candidato del PAN, Vicente Fox.

Muñoz Ledo fue un multipremiado ganador de concursos nacionales e internacionales de oratoria. Su estilo se perfeccionó en el Congreso y la Organización de las Naciones Unidas. Fue también un hombre identificado con las izquierdas. En 2006 se integró al equipo de asesores de Andrés Manuel López Obrador. Dos años más tarde fue el coordinador político del Frente Amplio Progresista y en 2009 fue elegido candidato plurinominal por el Partido del Trabajo.

En la LX Legislatura fue presidente de la comisión de relaciones exteriores y conductor del programa Bitácora Mexicana de TV Mexiquense hasta enero de 2012.

Cuando Miguel Ángel Mancera fungía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo nombró comisionado para la reforma política del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la comisión redactora del proyecto de constitución para la Ciudad de México.

En 2018, como diputado presidente del Congreso de la Unión, impuso la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. En 2022 las diferencias que tenía con el presidente se profundizaron e incluso declaró que la reforma electoral de López Obrador era un golpe de Estado en contra del régimen constitucional mexicano, por lo que aseguró que debía ser procesado ante la Corte Penal Internacional, “pues tenemos el Derecho a rebelarnos contra la opresión”. Incluso en la marcha de noviembre de ese mismo año, en defensa del INE, pidió públicamente que renunciara López Obrador, pues la ciudadanía mexicana había decidido defender al INE y retomar la transición democrática, a la vez que lo señaló por haber reaccionado con incoherencias e injurias propias de perturbaciones psicológicas graves.

Muñoz Ledo, como usted podrá ver, fue un luchador que dio aportaciones muy importantes al cambio democrático del país. Se mantuvo en esa lucha y así es como lo recordaremos, como un luchador de siempre que dio muchas batallas en el proceso de transición hacia la democracia. Porfirio Muñoz Ledo fue un hombre congruente con la democracia, comprometido con ella y su ausencia va a constituir una presencia permanente por su legado. Y su legado son muchas instituciones del México moderno, del México democrático. Una de ellas es el INE, anteriormente el IFE. Y varias más.

Porfirio Muñoz Ledo se muere en un momento de lejanía con el grupo que llegó al poder. Se muere lejos de López Obrador, que no le concedió la audiencia que le solicitó hace más de dos años. Se muere lejos del grupo que está dirigiendo México. Y se muere diciéndole mendaz al presidente y diciendo que es una mentira la 4T. Muñoz Ledo fue un ave de las tempestades. Un político importante. Así mismo Muñoz Ledo fue un político decente el cual no tenía miedo de decir lo que decía pues no tenía cola que le pisaran. Fue un hombre que vivió la vida y la política a tope, como se debe vivir. Muñoz Ledo fue el Maestro del discurso político mexicano. Muñoz Ledo, con su verbo encendido e incontenible, hacía concebir esperanzas en algunos sectores de que la política en México podía ser diferente. Los jóvenes estaban en la primera línea, y para varios de ellos representaba su entrada por la puerta a la política que todavía les era lejana pero alcanzable. Por primera vez se veían y oían los nombres de algunos que hacían su esfuerzo para comenzar una tarea imposible, que era la construcción de un partido mejor, cuando todo el espacio estaba ocupado -y asfixiado- por la vieja burocracia.

Este admirable y gran político mexicano ha dejado el mundo terrenal en el cual dejó una huella indeleble así como su ejemplo en el actuar político, sin claudicar a sus ideales. Descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo.

