Un hombre identificado como Abel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en hechos de violencia física y psicológica contra su expareja sentimental, ocurridos en el fraccionamiento Villa de las Fuentes, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las agresiones habrían ocurrido en distintos episodios durante enero y octubre de 2025, al interior de un domicilio ubicado en dicho sector habitacional.

El señalado fue localizado en Baja California, donde agentes de la Fiscalía de aquella entidad, adscritos a Mexicali, lo entregaron a elementos de la Fiscalía de Aguascalientes, en cumplimiento de un requerimiento judicial.

Tras su traslado a territorio aguascalentense, Abel “N” quedó a disposición de la autoridad judicial que lo reclamaba para responder por el delito de violencia a partir de una relación de pareja.

Durante la audiencia, una jueza de Control determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso y le impuso diversas medidas cautelares.

El imputado deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad correspondiente, no podrá salir del ámbito territorial fijado sin autorización judicial y tendrá prohibido acercarse o establecer cualquier tipo de comunicación con la víctima.

Además, se estableció un plazo de dos meses y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.