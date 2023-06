Contra la fachada de un local comercial se fue a impactar un automóvil, luego que el conductor perdió el control al desplazarse a exceso de velocidad y sin precaución.

El accidente que dejó una persona lesionada, se registró el domingo a las 03:00 de la madrugada, sobre la calle Sierra de San Bernardino, en la colonia Ejido Las Cumbres.

Hasta ese lugar acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, donde encontraron un automóvil Dodge Stratus, color gris y placas de circulación del Estado de México, mismo que se había impactado contra la cortina metálica y la fachada de un local comercial.

Al proceder a auxiliar al conductor quien no fue identificado, se detectó que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que a bordo de la ambulancia UE-54 de la Coordinación Municipal de Protección Civil fue trasladado al HGZ No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Se estableció que el vehículo que conducía el presunto responsable se desplazaba a exceso de velocidad por la calle Carlos A. Madrazo en sentido de poniente a oriente.

Al momento de llegar a la calle Sierra de San Bernardino hizo una maniobra de vuelta hacia su derecha para incorporarse a esa arteria, pero debido a que no disminuyó la velocidad lo suficiente, perdió el control y colisionó contra el establecimiento comercial. Los daños materiales fueron estimados en 40 mil pesos aproximadamente.