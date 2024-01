Francisco de Anda y Mayolo López Agencia Reforma

GUADALAJARA y CIUDAD DE MÉXICO.- La nominación de Jorge Álvarez Máynez como abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) terminó de fracturar al movimiento naranja.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó ayer públicamente las condiciones en las que Máynez fue destapado el martes en una mesa con botana y cervezas de por medio.

«Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad y de la no política, no son los líderes de este proyecto», dijo Alfaro en referencia a su homólogo de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa Mariana Rodríguez, quienes anunciaron en redes sociales la nominación de Máynez.

«Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el Gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir», reprochó.

Luego de pintar su raya respecto del destape de Álvarez Maynez, quien es originario de Zacatecas pero diputado federal plurinominal por Jalisco, Alfaro dijo que tocará a los emecistas de Jalisco decidir cómo actuar frente a la elección presidencial de este año.

«Porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro Estado», dijo.

En respuesta, Jorge Álvarez Máynez, quien ayer se registró como precandidato único, defendió las condiciones de su destape.

«No es un crimen echarme una Carta Blanca», repuso el ahora precandidato en entrevista tras recibir su constancia de registro en la sede del partido naranja.

Y ante el desaire del Gobernador de Jalisco, Máynez resaltó la presencia de tres jaliscienses en la ceremonia: Pablo Lemus, el candidato al Gobierno estatal; Verónica Delgadillo, aspirante a la Alcaldía de Guadalajara; y el senador Clemente Castañeda.

Todavía jefe de los diputados federales, Álvarez Máynez fue arropado por el líder nacional, Dante Delgado, quien se vio obligado a aclarar en su mensaje que Samuel García no había destapado a su correligionario.

Delgado señaló que él mismo había sugerido a Jorge y a Samuel encargarse del anuncio mediante un video, tal y como lo hicieron el Gobernador y su esposa cuando informaron que Álvarez Máynez sería su jefe de campaña, antes de que su aspiración presidencial se descarrilara.

Además de resaltar que es depositario de la «nueva política», el precandidato lanzó cuestionamientos a las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, a quienes acusó de representar a la «vieja política».

«Los banales son los que no entienden a las nuevas generaciones», dijo Jorge tras defender el uso del Tik Tok.

La campaña del zacatecano arrancará el 1 de marzo próximo.