CDMX.- El cantante Jorge D’Alessio confirmó que sufrió una fractura en la muñeca luego de caer del escenario durante un concierto de Matute en Pachuca, Hidalgo.

El accidente ocurrió el viernes 16 de octubre, durante la presentación del grupo en la Feria San Francisco Pachuca 2026, cuando el músico caminaba por una pasarela mientras interactuaba con el público.

D’Alessio explicó que no advirtió el final de la plataforma y cayó hacia el área de producción. Además, señaló que faltaba una barra de contención colocada habitualmente en ese espacio.

Pese al golpe y las heridas en el rostro y una mano, consiguió levantarse y concluir el espectáculo.

Posteriormente, acudió a un hospital de Ciudad de México, donde los estudios confirmaron la fractura. También reportó molestias en el hombro derecho, aunque las primeras revisiones descartaron lesiones aparentes.

El cantante deberá mantener inmovilizada la muñeca y permanecer bajo observación médica durante su recuperación.