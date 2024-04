Charlene Domínguez Agencia Reforma

ACAPULCO, Guerrero.- Las fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar serán en su mayoría ahorros presupuestales y, en menor proporción, los ahorros de las cuentas inactivas de las Afores, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, aseguró ayer que las cuentas inactivas de las Afores llevan mucho tiempo de no utilizarse y que generalmente son saldos muy bajos, así que podrían estar siendo parte importante del Fondo Semilla.

En la 87 Convención Bancaria, Yorio aseguró que ello no significa que se tomarán los recursos de los trabajadores pues, aunque se vayan temporalmente al Fondo, se devolverán a sus titulares o beneficiarios cuando sean reclamados.

Por su parte, Manuel Romo, director general de Citibanamex, comentó que los recursos inactivos que tienen en su Afore son alrededor de 4 mil 300 millones de pesos, monto que no representa un impacto material en el balance de la Administradora.

«El hecho de que se transfieran los fondos no afecta para nada el derecho a la pensión, es imprescriptible», expuso.

«Este tipo de recursos, actualmente bajo la Ley, ya se estaban transfiriendo al Seguro Social; no es algo nuevo realmente. Lo novedoso de esto es que ahora se estará transfiriendo a un fideicomiso en Banxico y, de esa manera, podrá haber un mayor control sobre lo que se vaya complementando a la pensión, expresó en conferencia Luis Kuri, Ceo de Citibanamex Afore.