CDMX.- En asociación con Warner Bros., una gran dirección cinematográfica, una estrella emergente y una banda sonora impecable, el Elvis de Baz Luhrmann llegará a la pantalla grande este 24 de junio.

Esta vez contando la historia de la vida real, totalmente moderna, del hombre que inventó la rebelión adolescente, según da a conocer Variety.

El actor que interpreta al propio Elvis Aaron Presley es Austin Butler, quien pasó cinco meses audicionando para el papel protagónico antes de que el director le concediera el papel.

El actor de 30 años comenzó el largo proceso enviando a Luhrmann un video de sí mismo cantando «Unchained Melody» y tocando el piano, dijo para The Kelly Clarkson Show.

«Luego volé a Nueva York y nos conocimos, y hablamos durante tres horas. Entonces me dijo: ‘¿Quieres venir mañana y leer un par de escenas del guion?’

«Terminamos haciendo eso durante cinco meses. Fue diferente a cualquier audición», reveló Butler.

Otro de los ejes de la cinta es que tiene a Tom Hanks como nunca antes se había visto: interpretando al coronel Tom Parker, el mánager que descubrió a Elvis, lo hizo famoso y lo explotó indebidamente en todas las formas posibles.

Como director, regresa Baz Luhrmann, el autor cinematográfico que hizo sexy a Romeo y Julieta, un Moulin Rouge! moderno y el más ostentoso El Gran Gatsby.

«Tuve que reducirlo a 2 horas y 30. Me hubiera gustado apoyarme más en algunas de las otras cosas, hay mucho más. Quiero decir, hay muchas cosas que filmé como la relación con la banda, tuve que reducirlas, y es muy interesante cómo el Coronel se deshizo de ellas», dijo Luhrmann.

