Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El cineasta Guillermo del Toro anunció en su cuenta de Twitter la fecha de estreno de Rise of the Titans en Netflix, película animada que forma parte del universo de Trollhunters y que marca su final.

El filme se estrenará el 21 de julio, anunció el tapatío, quien además compartió un teaser que publicó la cuenta de Twitter de Netflix.

En el teaser se anuncia que ésta será la última parte la historia de Trollhunters. La trama tendrá como punto focal una pelea entre la humanidad y la magia, en la cual viejos enemigos tendrán que unirse para salir airosos ante las eventualidades que se avecinan.

Del Toro había generado expectativa sobre un anuncio importante a darse esta mañana; entre las especulaciones del anuncio se encontraban avances de Pinocho o de Nightmare Alley, producciones en las que el ganador del Oscar a Mejor Director se encuentra trabajando.

Trollhunters es un conjunto de producciones creado por Guillermo del Toro, basada en un libro del mismo nombre escrito por el director de cine y Daniel Kraus. Se compone de las series Trollhunters: Tales of Arcadia, 3Below: Tales of Arcadia y Wizards: Tales of Arcadia. Rise of the Titans, como película, será la última parte de la saga épica.