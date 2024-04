Un trágico accidente ocurrió la noche del viernes, alrededor de las 21:30 horas, cuando un motociclista falleció tras perder el control de su vehículo y colisionar contra un poste de alumbrado público en la carretera estatal No. 18, cerca del poblado de El Cenizo, en el municipio de Jesús María.

Al momento de redactar esta nota, la identidad del hombre permanecía desconocida. Elementos de la policía estatal y municipal de Jesús María, junto con una ambulancia del ISSEA, acudieron al sitio del siniestro, donde los paramédicos confirmaron el deceso del individuo.

La investigación preliminar sugiere que el motociclista circulaba a una velocidad considerablemente alta por la carretera estatal No. 18 en dirección sur a norte hacia el poblado de Valladolid. Al pasar por la comunidad de El Cenizo, perdió el control de la moto, la cual se deslizó hacia el camellón central, resultando en un violento impacto del conductor contra un poste de alumbrado público.

El impacto fue tan severo que, a consecuencia de no llevar casco de seguridad, el motociclista sufrió heridas mortales, incluida una fatal lesión en la cabeza.

Para llevar a cabo las diligencias necesarias, se presentaron en el lugar del accidente agentes especializados del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y un representante del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.