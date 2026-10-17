Un choque por alcance entre dos automóviles dejó daños materiales, aunque ninguno de los conductores resultó lesionado. El accidente ocurrió sobre la carretera estatal 158, en territorio del municipio de San Francisco de los Romo.

El percance se registró a la altura del kilómetro 44+700, en el tramo comprendido entre la carretera federal 45 norte y la caseta de El Chichimeco, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911.

En el lugar encontraron un Chevrolet Beat rojo, con placas de Aguascalientes, conducido por Manuel «N», de 30 años, así como un Volkswagen Jetta negro, también con matrícula estatal, cuyo conductor fue identificado como Isaac «N», de 20 años.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el Chevrolet Beat circulaba de oriente a poniente cuando su conductor no conservó la distancia de seguridad respecto al Jetta que avanzaba delante de él.

Como consecuencia, el Beat terminó estrellándose de frente contra la parte posterior del Volkswagen, que circulaba por el mismo carril y en idéntico sentido.

Pese al impacto, ambos automovilistas salieron ilesos, por lo que el saldo se limitó a daños materiales en las unidades involucradas.