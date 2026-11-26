Un automovilista terminó en el hospital luego de estrellar su vehículo contra un poste metálico de semáforo sobre el bulevar Juan Pablo II, a la altura de Canteras de San Agustín, durante la noche del miércoles.

El lesionado fue identificado como Roberto, de 45 años, quien conducía un Nissan Versa, modelo 2017, en sentido de norte a sur por el carril derecho de dicha vialidad.

Según el reporte de la Policía Vial, al pasar frente a una tienda de autoservicio, el automovilista perdió el control del volante hacia su izquierda, lo que provocó que la unidad se impactara con su parte frontal izquierda contra la estructura metálica.

Tras la colisión, paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron en auxilio del conductor, quien, debido a las lesiones sufridas, fue trasladado en ambulancia al Hospital Star Médica.

Además de los daños materiales en el automóvil, el encontronazo dejó afectaciones en la infraestructura pública. La unidad fue retirada con ayuda de una grúa y quedó depositada en una pensión.