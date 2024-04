María de Jesús Salas Carrasco, presidenta del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, expresó su preocupación y descontento ante lo que considera una injusticia flagrante: la manipulación de las cuotas destinadas a personas con discapacidad dentro de la esfera política.

La activista consideró que las cuotas no son justas, ya que no reflejan realmente las necesidades de quienes tienen discapacidades permanentes y significativas. Su propia experiencia, marcada por una discapacidad visual irreparable, sirve como testimonio vivo de la complejidad y la gravedad que pueden acompañar a estas condiciones.

Salas Carrasco destacó la diferencia fundamental entre discapacidades parciales y totales, subrayando que aquellos con discapacidades permanentes enfrentan desafíos únicos que no pueden ser mitigados por simples «auxiliares». Esta distinción es crucial para comprender la injusticia detrás de las políticas que no reconocen esta realidad.

Contundente, acusó a los partidos políticos de utilizar la discapacidad como un recurso político conveniente, sin abogar por aquellos que enfrentan dificultades de manera permanente. «Están sirviéndose de la discapacidad», lamentó, al señalar la falta de representación real y el desprecio hacia las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad.

En cuanto a las acciones a tomar, Salas Carrasco manifestó su determinación para abogar por la justicia y la equidad. Sin embargo, dijo que su enfoque es estratégico, buscando primero el diálogo y la cooperación, antes de recurrir a medidas más contundentes. «Queremos ser tolerantes, pero también estamos preparados para impugnar si es necesario», finalizó.