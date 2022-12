El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, demandó que la Fiscalía Anticorrupción se mantenga libre de intereses políticos y que no resulte un simple membrete en la estructura de la impartición de justicia.

Lamentó que la titularidad de la dependencia haya quedado en sólo el nombramiento al cuestionar la gestión del anterior fiscal, Jorge Humberto Mora Muñoz, quien solamente concretó sólo dos casos que finalmente derivaron en resultados positivos con las sanciones correspondientes.

El líder empresarial fue cuestionado sobre la afinidad panista que tenía el anterior fiscal, así como los antecedentes partidistas en el PRI poblano de la actual titular, Gema del Rocío Montero Valencia. En respuesta, González señaló que este tipo de funciones deben alejarse de la contaminación política y subrayó que la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción debe asumirse sin colores de uno u otro partido político, para evitar que el sentido de las investigaciones se enfoque en favorecer a quienes son cercanos y combatir a quienes son adversarios.

Finalmente, Raúl González apuntó que se requiere que en esta labor tan importante haya una alta capacidad técnica probada, honorabilidad y se profundice el conocimiento de la normatividad. Asimismo, manifestó que el hecho de que no haya avances en denuncias, no significa que no haya corrupción en Aguascalientes, pues sí hay casos pero no se le da el seguimiento oportuno que se requiere.

“Ojalá que la persona que está a cargo en la nueva responsabilidad al frente de la Fiscalía Anticorrupción tenga muchos mayores resultados (respecto a su antecesor) que beneficien a Aguascalientes…” Raúl González, CCEA