Alejandra Benítez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXCICO.- André-pierre Gignac sólo lució en el primer tiempo de la Final, un cabezazo al 33′ fue su mayor aporte para el cuadro regio.

Poco a poco se diluyó en el encuentro, la defensa azulcrema no le dio tregua, para el complemento no le regaló espacios ni le prestó el balón.

Con un planteamiento tan cerrado de parte de ambas escuadras fue complicado que el goleador histórico se luciera en la ofensiva felina.

Pasaron los minutos y por más que hizo movimientos en el área no encontró la manera de mecer las redes.

Su oportunidad de hacerse presente se diluyó cuando el árbitro expulsó a su compañero Raymundo Fulgencio en la recta final del complemento, en ese momento renunció al ataque y permaneció solitario en la delantera, sólo haciendo acto de presencia, pues los balones no llegaron.

En los tiempos extras presenció la debacle de sus compañeros sin poder hacer nada para ayudarlos, con 9 hombres en la cancha tras una roja más, ahora para Nahuel Guzmán, el francés se convirtió en un fantasma en el área, esperando el final, que para él fue eterno.

Esta vez la contundencia del delantero no apareció para apoyar a sus compañeros y culminó el partido en medio de la frustración por no haber podido hacer más.