Christian Lara Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inició un procedimiento de responsabilidad por cohecho contra el venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, ex director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y quien previamente trabajó para el gobierno de Nicolás Maduro.

Entre enero de 2022 y julio de 2025, Loaiza fue el segundo de a bordo de Marx Arriaga, el ex director General de Materiales Educativos responsable de los nuevos libros de texto, quien fue despedido por el actual Gobierno federal en febrero.

Loaiza fue denunciado en 2025 por trabajadores de la SEP, por presuntamente exigir pagos para no despedirlos o transferirlos a otras ciudades. También lo acusaron de acoso y extorsión, entre otras conductas en las que Arriaga ha negado haber estado involucrado.

Luego de una investigación inicial, el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP emitió un informe de presunta responsabilidad administrativa grave contra Loaiza.

Sin embargo, el OIC desconoce el paradero de Loaiza, quien dejó su cargo en la SEP el 31 de julio de 2025, por lo que el pasado 7 de agosto lo emplazó por edicto para que comparezca a defenderse.

Su comparecencia podría resultar en inhabilitación para el servicio público, y probablemente en alguna sanción económica, que sería impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con independencia de una posible responsabilidad penal, pues el cohecho también es un delito.