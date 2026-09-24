Agentes de Investigación Criminal detuvieron en Aguascalientes a Diego “N”, quien era buscado por autoridades de Zacatecas al contar con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de allanamiento de morada.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), como parte de la colaboración que mantienen las Fiscalías de ambas entidades para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.

Tras ubicarlo y cumplimentar el mandamiento en su contra, los investigadores trasladaron a Diego “N” a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se efectuaron los trámites correspondientes.

Posteriormente quedó en manos de elementos de la Fiscalía de Zacatecas, quienes se encargaron de trasladarlo a aquella entidad.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad que lo requería para continuar con el proceso legal derivado de la acusación que enfrenta.