Un hombre que era buscado por las autoridades de Guanajuato por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual fue localizado y detenido en el municipio de Cosío, Aguascalientes.

Se trata de Felipe “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente en la entidad vecina y fue capturado por agentes de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes, mediante un operativo coordinado entre ambas fiscalías.

La detención se llevó a cabo sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura de la comunidad de La Punta, donde los investigadores lograron ubicar al sospechoso después de obtener información sobre su paradero.

Una vez que confirmaron su identidad, los agentes procedieron a cumplimentar el mandamiento judicial que pesaba en su contra por el delito de abuso sexual.

Felipe fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, donde se realizaron los trámites correspondientes para entregarlo a las autoridades guanajuatenses.

Posteriormente, agentes investigadores de Guanajuato asumieron su custodia y se encargaron de trasladarlo a aquella entidad, donde deberá enfrentar el procedimiento judicial por el delito que se le imputa.