Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se enredó cuando pretendió explicar a los diputados si en un futuro se aplicará o no la técnica del fracking para extraer gas en México.

Primero mencionó que se deben aprobar nuevas normas para pruebas piloto y al final de su comparecencia, con motivo del segundo año de Gobierno, negó que la Presidenta Claudia Sheinbuam lo haya aprobado ya.

«Quiero aclarar que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en relación con el fracking, no es que haya autorizado pruebas piloto de fracking, lo que ha autorizado es que se hagan pruebas para verificar si hay agua disponible salada y profunda para poder siquiera hablar del tema.

«Quiero ser muy clara hoy, no existen condiciones para avanzar en una explotación mediante fracturación hidráulica ni existe autorización de la Presidenta para hacerlo, quiero ser muy clara», dijo al final de una reunión con diputados que duró cerca de 5 horas.

En una primera intervención, mencionó que están haciendo estudios, que sólo podría aplicarse la técnica en los estados de Coahuila y Tamaulipas, para después agregar Nuevo León.

Recordó que Sheinbaum pidió que un grupo de expertos analizara la posibilidad de realizar el fracking en México y su conclusión fue una propuesta limitada para poder llevarlo a cabo.

«Hay una serie de restricciones en las cuales no se puede llevar a cabo el fracking en este momento.

«La Presidenta lo que indicó es que el grupo técnico de expertos, en todo caso, que se hagan pruebas piloto si acaso, pero todavía no hay condiciones para que se lleve adelante este desarrollo», expuso.

Mencionó que la propuesta es que el fracking es viable sólo en la cuenca de Burgos, en la zona noreste de Tamaulipas y Coahuila, pero que no se puede utilizar agua para consumo humano ni agrícola.

Además, dijo, los expertos indicaron que se debe hacer un monitoreo permanente de actividades sísmicas, que no se pueden utilizar químicos altamente tóxicos o dañinos, y se tiene que garantizar la preservación de acuíferos, de agua potable y de los ecosistemas.

Tampoco se podría utilizar agua superficial y de preferencia, se tendría que utilizar agua salina.

Expresó que, primero que nada, se tendrían que actualizar normas y elaborar una nueva directriz para la construcción de pozos no convencionales, que es el caso del fracking.

«Y elaborar una norma para el tratamiento de agua salada, porque ese es el caso, en caso de que se fuera a hacer alguna de estas actividades», citó.

No alcanza ni para gasolina

Alicia Bárcena indicó que en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no les alcanza el presupuesto ni para la gasolina para ir a hacer inspecciones.

La titular de Semarnat señaló que la dependencia necesita 350 millones de pesos adicionales para el 2027, a fin de poder ejercer sus funciones.

Bárcena resaltó que se han hecho diversas gestiones ante Hacienda, para lograr mayor presupuesto.

«He planteado en muchas oportunidades que el área que requiere fortalecimiento urgente en la Profepa.

«Si queremos realmente ejercer actos de autoridad y hacer inspecciones y monitoreo, incluso, pues, poner sanciones y multas y tal, necesitamos una muy fuerte (inversión), destacó.

Explicó que al año se reciben 14 mil denuncias y se tienen que analizar una por una.

«Por lo tanto, los recursos adicionales que necesitamos para ello son 350 millones de pesos, eso es lo que necesitamos, por lo menos, para el 2027. Solo tenemos 507 inspectores, 150 abogados que no nos damos abasto, esa es la verdad», indicó al responder preguntas de los diputados.

Indicó que el problema de falta de presupuesto se enfrenta en todas las oficinas de la Profepa en las 32 entidades.

«Lo que sucede es que no tenemos realmente, pues, las condiciones.

A veces, los vehículos o la gasolina, digo, hay lugares donde tenemos 26 mil pesos para gasolina al mes, ¿cómo vamos a ir a inspeccionar? No sé, hablando de Sonora, por ejemplo, ¿vamos a ir a dónde?

No nos da la vida», explicó sobre las carencias de la instancia ambiental que se encarga de las inspecciones para evitar la contaminación de los recursos naturales del país.

Indicó que una propuesta que han hecho a la Secretaría de Hacienda es que los recursos excedentes que genera la Profepa, al menos un porcentaje puedan ser retornados a la dependencia.

Durante la comparecencia un grupo de pobladores de Hidalgo protestó afuera del Salón Legisladores por la contaminación en la Presa Endhó, que tiene problema de lirio y genera plaga de mosquitos.

La funcionaria señaló que hay una atención integral para, primero, limpiar el río Tula, porque sus aguas contaminadas son las que llegan a la presa y es lo que genera el problema de salud para la población.

Sobre la contaminación de agua en Guadalajara, Jalisco, Bárcena destacó que es problema del sistema de aguas del Ayuntamiento y que Conagua está ayudando a resolverlo, pero la responsable es la autoridad local.