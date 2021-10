José de Jesús López de Lara

Saldo de ocho personas heridas dejó un choque frontal entre dos camionetas, que fue provocado cuando uno de los conductores intentó dar vuelta hacia su izquierda sin ninguna precaución, invadió el carril contrario y se atravesó al paso de la otra unidad automotriz.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el viernes a las 17:50 horas, en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, en el poblado de Villa Juárez, municipio de Asientos.

Debido a la magnitud del percance y a la gran cantidad de heridos, al lugar de los hechos acudieron la ambulancia ECO-338 del ISSEA y las ambulancias 795 y 1452 del Seguro Popular. De igual forma, arribaron para ayudar a las víctimas los policías estatales y policías preventivos de Real de Asientos.

Quien provocó el accidente fue el conductor de una camioneta Ford Lobo pick up, color café y placas de circulación de Zacatecas, identificado como Juan José, de 45 años, con domicilio en Noria de Ángeles, Zacatecas. Aunque ésta persona resultó ilesa, sus acompañantes identificados como María Santos, de 79 años y Vanessa, de 19 años, resultaron heridas y fueron trasladadas en la ambulancia del ISSEA a recibir atención médica al Hospital General de Pabellón de Arteaga.

Se logró establecer que la camioneta Ford Lobo pick up se desplazaba por la avenida Josefa Ortiz de Domínguez en sentido de oriente a poniente, cuando en determinado momento el conductor Juan José, realizó una maniobra de vuelta hacia su izquierda sin detener la marcha y sin tomar las debidas precauciones.

Lo anterior provocó que se atravesara al paso de una camioneta Nissan tipo estaquitas, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, que se desplazaba en sentido de poniente a oriente.

Debido a lo repentino de los hechos, el conductor de esta camioneta, el señor José Rosario, de 59 años, con domicilio en el municipio de Loreto, Zacatecas, aplicó los frenos pero no alcanzó a detenerse y ambas unidades automotrices terminaron por impactarse casi frontalmente. Tras la fuerte colisión, varias personas que iban en la caja de la camioneta Nissan salieron expulsadas y cayeron sobre el asfalto.

Resultaron heridos quienes fueron identificados como José Luis, de 35 años; Luis Alberto, de 31 años; José Alfredo, de 54 años; Miriam, de 47 años; Miguel Ángel, de 38 años y Leonardo, de 45 años.

Todos ellos fueron trasladados en las ambulancias del Seguro Popular a recibir atención médica al Hospital General de Loreto, Zacatecas. Los conductores de ambas camionetas involucradas en el accidente fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales.