Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Si de un año a otro se encareció el seguro de gastos médicos mayores más que en otros periodos, todo se debe al avance en la medicina, a equipos cada vez más sofisticados en hospitales, al tipo de póliza y a que estás envejeciendo.

De acuerdo con ex presidentes de la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) en Nuevo León, cada año el valor de los seguros aumenta entre 15 y 20 por ciento.

A esto se suma un ajuste que puede fluctuar entre 3 y 10 por ciento en cada quinquenio. En el peor de los casos hasta 30 por ciento.

Alberto Vela Saro, director del despacho Copse Seguros y ex presidente de Amasfac, señala que no es lo mismo un alza del 15 o 30 por ciento para alguien de mediana edad que pagó 45 mil pesos el año previo, que para quien tiene más de 65 años o más, cuyo desembolso se le dispara a 120 mil pesos al año.

Esto se suma a cuentas que en los hospitales salen cada vez más altas debido a lo que se llama «inflación tecnológica».

Vela refiere que los medicamentos y los equipos son cada vez más sofisticados, por lo que el pago del coaseguro, que en promedio ronda 10 por ciento, más el deducible, propicia que el pago para el asegurado en el hospital se resienta más que en otros tiempos.

Daniel Peña, director de ODAP Seguros y Fianzas, y también ex presidente de Amasfac, indica que la inflación médica es mayor a la de la canasta básica.

Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros de la Condusef, comenta que el tipo de póliza también puede hacer la diferencia en el precio.

