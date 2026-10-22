Se echaba su pipa en Parras y terminó detenido

Un joven de 20 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que presuntamente fuera sorprendido consumiendo sustancias ilícitas en plena vía pública, en el fraccionamiento Parras.

La detención de Santiago “N” ocurrió cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Moscatel. Al llegar al cruce con la calle Uva, detectaron a un individuo sentado en la banqueta que aparentemente inhalaba una sustancia a través de una pipa.

Los uniformados se aproximaron para realizarle una revisión preventiva, a la cual accedió voluntariamente. Durante la inspección le encontraron una pipa de cristal con residuos, así como una bolsa de plástico transparente que llevaba en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón.

El envoltorio contenía aproximadamente 11 gramos de una sustancia granulada, cuya composición no fue precisada por las autoridades.

Ante el hallazgo, Santiago fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la unidad especializada en el combate al narcomenudeo, donde se determinará su situación jurídica.