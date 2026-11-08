Este domingo se disputarán las finales del Torneo de Tenis de Aniversario de Aguascalientes en el club Futurama, un torneo que contó con la participación de más de 100 tenistas.

Después de una intensa actividad que comenzó el pasado sábado 31 de octubre, este domingo culminará el torneo con las finales de singles y dobles, que iniciarán a las 9:00 de la mañana con los partidos individuales, para después continuar con los de dobles y cerrar con la ceremonia de premiación alrededor de las 2:00 de la tarde.

En la categoría A varonil, la final será entre Pablo Barrera y Andrés Díaz, dos de los mejores tenistas de Aguascalientes, quienes ayer vencieron en dos sets a Diego Armas y Juan Ibáñez, respectivamente. En la categoría B, quienes pelearán por el título serán Ángel Dávalos y Juan Vilchis, quienes derrotaron ayer a David Ortiz y a Mateo Picazo, respectivamente.

La final de la categoría C será entre Juan Carlos Díaz y Luciana Aguilar; en la D, quienes pelearán por la corona serán Carlos Godoy y Javier Toledo; en la categoría de novatos, los finalistas son Iván Figueroa y Manuel Díaz. En tanto, en la categoría C femenil, quienes competirán por el campeonato serán Andrea Hernández y Jaqueline Zapata.

También se jugarán interesantes finales de dobles, como la de la categoría A varonil, en la que Diego Armas y Pablo Barrera se enfrentarán a Juan Ibáñez y Omar Serafio.