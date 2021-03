Diana Gante Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Los costos de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus centrales que utilizan combustibles fósiles, principalmente gas natural, se dispararon hasta en un 121 por ciento en febrero, mes en el que se presentaron los apagones y la falta de suministro de gas por la tormenta invernal en Texas.

Las centrales termoeléctricas convencionales de la Comisión pasaron de costar mil 479 pesos por megawatt/hora durante el mes de enero, a 3 mil 271 pesos en febrero, lo que representa un incremento del 121.1 por ciento de un mes a otro.

En cuanto a las centrales de ciclo combinado, pasaron de los mil 813 pesos por megawatt/hora a 2 mil 578 pesos, es decir un aumento de 42.1 por ciento.

Rosanety Barrios, analista del sector energético, señaló que esto es respuesta del incremento de los combustibles, no solo del gas, sino del petróleo y todos sus derivados.

“Son centrales que usan combustibles fósiles, y éstos tienen una enorme volatilidad, siempre se está moviendo, y si se tiene un sistema eléctrico que depende del combustible fósil, cualquiera, siempre sus precios eléctricos van a estar sujetos a una elevada volatilidad, además de contaminar muchísimo”, advirtió la analista del sector energético.

Incluso, Rosanety Barrios recordó que estas centrales más caras son las que el Gobierno quiere que se despachen primero, dejando de lado tecnología más barata y eficiente.

“Se tiene la posibilidad de depender menos de combustibles fósiles, de bajar los costos de la electricidad, y de no contaminar, a eso se llama mayor penetración de renovables, pero eso es justo lo que no quieren”, señaló la analista energética.

En tanto, Víctor Ramírez, especialista del sector energético, recordó que la crisis que se generó por el congelamiento de la infraestructura de gas en Texas fue una de las razones por las que se disparó el precio del gas natural, lo que provocó parte de los incrementos.

Asimismo, Ramírez recordó que la Comisión Federal de Electricidad ha mencionado que dichos costos de generación eran altos por la subutilización de las centrales que tenían que estar en reserva, pero con todo y el incremento de operación, sus costos aumentaron.

“Dicen que los costos de generación eran altos porque no se usaban y tenían que estar en reserva y por eso tenían muchos costos pasivos y eso incrementaba el costo de energía, y aquí lo que vemos es que se usaron más y el costo no bajó, al contrario, se incrementó”, advirtió el especialista del sector energético.