Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal gastó durante 2021 104 mil 76 millones de pesos en estímulos fiscales para mitigar el incremento de los precios de la gasolina y el diesel, 27.6 veces más que en 2020, cuando el apoyo sumó 3 mil 642 millones de pesos, de acuerdo con cifras del SAT.

El estímulo fiscal al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a combustibles se define en función de los precios internacionales, de manera que cuando éstos suben -tal como ocurrió el año pasado-, el Gobierno incrementa el apoyo, y así absorbe parte del aumento en el precio fijado a los consumidores.

En 2021, el precio del petróleo Brent tuvo un incremento anual 50.46 por ciento y el del WTI 55.01, mientras que la mezcla mexicana de exportación cerró en un precio de 71.29 dólares por barril, un alza de 51.17 por ciento.

No obstante, el estímulo fiscal no absorbe por completo el aumento de los precios de los combustibles.

Por ejemplo, la gasolina Premium o «roja» registró un precio promedio nacional de 22.6 pesos al 31 de diciembre pasado, 12.4 por ciento más cara que en la misma fecha de 2020.

«Naturalmente este estímulo trae una pérdida recaudatoria enorme porque es el Gobierno el que acaba subsidiando esos incrementos de precios de la gasolina», dijo Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight.

Por ello, el año pasado, el monto recaudado por el IEPS, que incluye el aplicado a combustibles, tuvo una caída anual de 18 por ciento al sumar 399 mil 154 millones de pesos.

«Se sacrifican recursos públicos, mayor espacio fiscal que justamente puedes usar para varias necesidades de gasto en educación, salud», señaló por su parte Tonatiuh Vázquez, coordinador de transición energética y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Asimismo, consideró que aunque este subsidio podría verse como una protección social -porque con ello se evita que los consumidores enfrenten un mayor incremento en el precio de los combustibles-, resulta muy ineficiente, debido a que beneficia a sectores de la población con mayores ingresos.

Vázquez añadió que una alternativa más eficiente es invertir en la infraestructura de toda la cadena de valor de petrolíferos (producción, transporte, almacenamiento y suministro), para así lograr una mayor eficiencia que permita la reducción de los precios.

«El problema es que esta infraestructura no se crea de un día a otro, lleva años construirla y es altamente intensiva en capitales, entonces, lo que se podría hacer es explorar mecanismos para incentivar la inversión privada», comentó.

Sin embargo, la contrarreforma energética planteada por el actual Gobierno federal, aseveró el experto, va en el sentido contrario, ya que desincentiva esta inversión.

