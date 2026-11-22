Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma
CDMX.- Tallulah Willis, hija del actor Bruce Willis, ofreció una disculpa pública después de compartir y posteriormente eliminar una fotografía de su padre, quien enfrenta un diagnóstico de demencia frontotemporal.
De acuerdo con Entertainment Weekly, la joven de 32 años explicó mediante Instagram que publicó la imagen tras disfrutar de una visita familiar, durante la cual ambos compartieron un momento especial mientras observaban un video del cantante Frankie Valli.
Tallulah reconoció que la emoción del encuentro le impidió considerar que la fotografía podía resultar demasiado íntima para difundirse públicamente.
La publicación generó críticas entre usuarios de redes sociales, quienes consideraron que debía respetarse la privacidad del protagonista de Duro de Matar debido a su condición médica.
Aunque recibió mensajes de apoyo, la hija menor del matrimonio entre Willis y Demi Moore aseguró que procurará actuar con mayor cuidado para evitar molestias a sus familiares.
La familia del actor anunció en 2023 que padecía demencia frontotemporal, después de revelar previamente un diagnóstico de afasia que motivó su retiro de la actuación.
Bruce Willis tiene cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, con Demi Moore, además de Mabel y Evelyn, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.