CDMX.- George Clooney se volvió tendencia en medios y entre sus seguidores al confesar que había rechazado una oferta laboral por la que habría cobrado 35 millones de dólares, más que su salario en muchas películas.

En entrevista con The Guardian, el protagonista de La Gran Estafa detalló que la propuesta consistía en un rodaje durante una sola jornada, sin embargo, no lo consideró relevante.

«Me ofrecieron 35 millones de dólares por un anuncio para una aerolínea, pero hablé con (mi esposa) Amal sobre ello y ambos decidimos que no valía la pena», comentó Clooney.

Sin pretender sonar pretencioso o ególatra, el actor, de 60 años, confesó que cuenta con suficiente dinero como para poder vivir sin tener que trabajar, por lo que ahora tiene la libertad de escoger los proyectos en los que se ve involucrado, y, sencillamente, la oferta no fue de su agrado.

Su prioridad ha pasado de estelarizar filmes de Hollywood a gozar tiempo de calidad con su esposa y sus gemelos, de 4 años. Hoy, el también director ya trabaja en su próxima película, The Boys in the Boat, una historia que espera realizar cerca de su mansión en Reino Unido.

La producción, que codirige junto a su colega y amigo Grant Heslov, se centrará en cómo el equipo masculino de remo de la Universidad de Washington sacudió al mundo al ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936. (Staff/Agencia Reforma)

