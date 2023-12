Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- A tres años del asesinato del ex Gobernador Aristóteles Sandoval ni los autores materiales ni los intelectuales están detenidos, mientras el Gobierno de Jalisco insiste en que se trata de un crimen resuelto.

Por prisión han pasado 15 personas, pero sólo queda una detenida: Moisés «G», presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue procesado por homicidio y tentativa de homicidio.

Sandoval fue asesinado por un hombre y una mujer el 18 de diciembre de 2020 cuando caminaba al baño dentro del Bar Distrito 5, en Puerto Vallarta; desde los primeros días, la Fiscalía señaló que tenía detenidos.

Fueron 13 empleados del bar que limpiaron la escena del crimen y todos cumplieron una condena de 30 días.

Otro señalado, identificado como José Manuel «N», alias «Manu Vaquita» y socio del bar, fue aprehendido en la Ciudad de México el 10 de abril de 2022.

Fiscalía lo imputó por homicidio, pero el juez consideró que los datos no eran sólidos y sólo enfrentó cargos por encubrimiento. Salió de prisión tras un procedimiento abreviado el 6 de enero pasado.

Moisés «G» fue detenido por la Guardia Nacional en abril de 2022 y pasaron casi nueve meses hasta que la Fiscalía consiguió implicarlo en el homicidio, por el que sigue bajo proceso.

«(El crimen) está resuelto, está aclarado, se los repito, pero tenemos que seguir agotando las etapas del procedimiento porque así vienen marcadas en la ley; seguimos con los operativos para la localización de estos sujetos que cuentan con orden de aprehensión vigente», señaló el Fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz el pasado 23 de noviembre.

Esos sujetos son los dos autores materiales, por uno de ellos se pidió una orden de aprehensión sin nombre.

Además, la Fiscalía no retomó la información del Gobierno de Estados Unidos, que implicó a Carlos Andrés Rivera Varela, «La Firma», y Javier Gudiño Haro, «La Gallina», integrantes del CJNG, en el crimen.