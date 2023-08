Emmanuel Aveldaño Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Una mujer más se suma a la competencia por la Presidencia de la República.

La Senadora de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, se destapó ayer como aspirante a la candidatura presidencial de ese partido para el 2024.

El anuncio lo hizo luego de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que Andrés Manuel López Obrador quiere imponer al Gobernador Samuel García como candidato de MC a la Presidencia.

Kempis aseguró que busca ser la primera candidata mujer emecista a la Presidencia, y descartó que su anuncio busque reducir los señalamientos hechos contra García.

«Quiero ser en la historia de esta plataforma política la primera mujer candidata a la Presidencia de la República y ser la primera Presidenta mujer en México.

«No tengo un apellido político, no tengo dinero a raudales o millones de seguidores, pero lo que sí tengo es precisamente estas causas de trabajo, la visión de futuro.

«Yo vengo con la gente, yo vengo con las causas que ponen en el centro a las personas, y quienes me conocen de muchos años saben que he sido consistente con mis ideales, convicciones y con mi manera de cambiar la forma de hacer política», aseguró la legisladora federal.

La dirigencia de MC aún no realiza la convocatoria para las candidaturas del 2024, pero las pláticas ya han generado diferencias al interior del partido.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Presidente busca meter mano en la elección del candidato emecista, la Senadora dijo que ya no vivimos en el México de los «dedazos».

En este momento de la historia del País, las decisiones se deben de tomar con las personas que tienen esa responsabilidad, el presidente no tiene nada que hacer en nuestra casa», aseguró.