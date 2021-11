El último mes no ha sido como se esperaba para las Centellas que pasaron de sumar puntos valiosos a acumular derrotas consecutivas hasta quedar sin posibilidades de pelear por liguilla en las últimas jornadas de la Liga MX Femenil. Hoy por la tarde, Necaxa se despedirá de su afición en Aguascalientes cuando, en punto de las 16:00 horas, reciba al peor equipo de la liga, Juárez, en una gran oportunidad de salir de la racha de malos resultados y volver a sumar puntos.

Las Centellas acumulan cuatro derrotas al hilo y sólo han anotado en dos ocasiones en esos encuentros. La mala racha ofensiva también puede acabar hoy gracias a que su rival en turno es la segunda peor defensiva de toda la liga, con 34 anotaciones recibidas, dos más que Necaxa, que está en esa lista de malas defensas. La diferencia está en el ataque, ya que Juárez apenas ha marcado en 8 ocasiones en todo el torneo, mientras que Centellas tiene cuatro goles más, no muchos, pero una diferencia que puede significar la victoria esta tarde.

Lo más importante para las dirigidas por Jesús Palacios será hacer valer su condición de local y su juego en su estadio. En otros encuentros, el equipo ha jugado bien, pero ha desaprovechado sus momentos al no poder anotar en el marco rival o sufrir algunos goles por errores individuales que han costado puntos. Si Centellas tiene la concentración al cien por ciento, puede sacar un buen resultado, que serían los tres puntos por la diferencia entre ambas escuadras.

Aunque Necaxa ya no puede clasificar a la liguilla, el equipo tiene una meta por lograr importante y es sumar la mayor cantidad de puntos en la historia del club, ya que se tienen, hasta el momento, 14 unidades, dos menos que el torneo pasado, que ha sido la mayor cosecha desde la creación de Centellas. En caso de sacar la victoria esta tarde, Necaxa tendrá su mejor torneo en cuanto a puntos, una muestra de la evolución que tiene el equipo torneo a torneo que, con trabajo y esfuerzo, podría ver otro gran paso en el último juego de locales esta temporada.