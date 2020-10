Vislumbran las empresas del sector automotriz en Aguascalientes un mes de octubre mejor que septiembre en cuanto a la recuperación de la producción, lo cual irá en función de los requerimientos de los mercados, así lo estableció el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, comentó que pronostican un mes estable para la industria automotriz en Aguascalientes con relación a abril, mayo, junio y julio que fueron meses complicados, además de que se mantiene la plantilla laboral y no se prevén bajas de personal.

Estableció que si bien algunas empresas autoparteras en el estado ya están trabajando al 100% debido a que tienen una cartera de clientes mucho más amplia, hay otras que sólo le fabrican componentes a Nissan Mexicana y traen niveles de producción promedio entre 70 y un 75%.

Asimismo, dijo que si bien en septiembre durante la semana del 16, algunas empresas ejercieron paro técnico y otras tuvieron vacaciones por ser una semana de baja actividad, para octubre no se tiene previsto tener ningún día de paro de labores. “Esperemos que la producción más o menos se pueda mantener en el orden del 78 al 80% en el mes de octubre que es el pronóstico que tenemos”.

Enfatizó que en la actualidad ya acude a laborar el 100% de la plantilla de trabajadores y en algunos casos, dependiendo de la línea de producción, si les baja la actividad en 1, 2 o 3 días, se aprovecha para que éstos entren a esquemas de certificaciones, capacitaciones o hacen trabajos encaminados hacia el orden para tener una mejor condición en las áreas de trabajo, “pero los trabajadores no sufren alguna afectación debido a que se están presentando a laborar y reciben su salario completo, aunque cada vez es menos la actividad improductiva que se lleva a cabo”.

Finalmente, Padilla de León hizo votos por que no se tenga ningún descenso en los requerimientos y que se mantengan estables los mercados a fin de continuar en un ascenso paulatino. “Mientras no tengamos un retroceso estamos de gane y esperamos tener un buen cierre de año”.