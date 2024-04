Se desmoronan las casas en San Gerardo

Los residentes de San Gerardo Residencial se manifestaron durante el Miércoles Ciudadano para exigir a las autoridades municipales una solución al problema del vertedero de aguas negras que afecta su calidad de vida. Los vecinos expresaron su frustración por la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, indicando que las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes. «Es horrible vivir así», lamentó uno de los residentes. «Estamos rodeados de aguas negras y esta situación es intolerable».

Según los residentes, la planta de tratamiento de aguas residuales no funciona adecuadamente debido a problemas técnicos, a pesar de una inversión de 30 millones de pesos en el proyecto. «Exigimos una solución, estamos hartos», afirmó otro residente.

Además del problema con las aguas negras, los vecinos también destacaron el deterioro de las viviendas construidas por la empresa Comebi. «Mi casa ya no es habitable después de seis años», se lamentó un afectado. «Las casas se están cayendo a pedazos y la constructora no nos proporciona el apoyo necesario».

La protesta de los residentes ha recibido el respaldo de más de 300 personas que se unieron a la demanda de soluciones inmediatas. «Todos somos afectados», enfatizaron.

Los residentes criticaron además que la constructora responsable de las viviendas no sea local, complicando aún más la solución de los problemas. «Se están aprovechando de nosotros y eso es inaceptable», denunciaron.

Ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, los vecinos anunciaron su intención de intensificar las manifestaciones, incluso hasta cerrar carreteras si es necesario, para destacar la gravedad de su situación. «Nuestros recursos son limitados», advirtieron.

La situación en San Gerardo Residencial es crítica, con problemas que impactan tanto la salud como el patrimonio de sus residentes.