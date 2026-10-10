Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:La dirigencia de Morena en Aguascalientes se deslindó del youtuber José Lápiz, luego de que éste ofreció dinero para atentar contra el obispo Juan Espinoza Jiménez.

El partido en esa entidad aseguró que ese personaje no tiene ningún vínculo con el movimiento, además de que critica las expresiones o amenazas realizadas.

«Rechazamos categóricamente cualquier expresión que promueva la violencia, la intimidación o las amenazas contra cualquier persona, independientemente de sus creencias, convicciones o actividad pública.

«Consideramos fundamental que las autoridades competentes investiguen los hechos y, en su caso, determinen las responsabilidades correspondientes conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso», indicó.

El Obispo criticó al Gobierno federal, por lo que Morena argumentó que las diferencias deben resolverse a través del diálogo, el respeto y las vías pacíficas.

«Ninguna amenaza, acto de violencia o incitación a cometer un delito puede justificarse en nombre de nuestro Movimiento», añadió.