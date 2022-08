Este año se han incrementado en el municipio capital los casos de abandono y omisión de cuidados en adultos mayores, informó Rita Verónica Cruz Medina, directora general del DIF Municipal. La funcionaria detalló que existe un gran número de adultos mayores que viven solos y que no tienen alimentos para llevarse a la boca.

Dijo que si bien el organismo ofrece despensas o atención médica a algunas personas de la tercera edad, hay quienes no cuentan con gas para cocinar sus alimentos, por lo que terminan recibiendo el apoyo de sus vecinos. “Afortunadamente todavía contamos con ciudadanos responsables”, dijo la directora del DIF.

Para la dependencia, la zona oriente de la ciudad sigue siendo la que cuenta con mayor número de personas necesitadas de atención, como en el caso de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. “La gente no tiene que comer, no tiene trabajo, hay muchos niños trabajando en los cruceros”, manifestó Cruz Medina al referirse al entorno al que se suma el abandono de los abuelos.

Aunque la violencia y omisión de cuidados contra adultos mayores es recurrente, las víctimas evitan hablar del tema porque sus agresores son la propia pareja e hijos y creen que este tipo de convivencia es normal, explicó Cruz Medina.